Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
GeriDünya Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
19.09.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar

Japonya'nın en zengin insanı olan, Fast Retailing şirketinin kurucusu ve CEO'su Tadaşi Yanai, Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) İngiltere'yi "Avrupa'nın hasta adamı" haline getireceğini savundu.

CNN televizyonuna konuşan Yanai, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının "pratikte imkansız olduğunu" savunarak Brexit'in İngiltere'yi 1970'lerdeki ekonomik durgunluk yıllarına geri götüreceğini söyledi.

Tadaşi Yanai, mülakatta "Birleşik Krallık, yıllarca açık bir ekonomi olmanın faydasını gördü. Şimdi Brexit bunu değiştirecek. Birçok yetenekli kişi başka yerlerde iş arayacak" dedi.

'AB'den çıkmak istese de çıkamaz'

Yanai şöyle devam etti:

"Brexit uygulamada imkansız bir şey. Çünkü eski sınırları sallantıda olacak. Ayrıca İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İskoçya meseleleri var. Yani İngiltere AB'den çıkmak istese de bunun gerekleşmesi çok zor."

"Ama Brexit olursa, İngiltere Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirildiği Margaret Thatcher dönemine geri döner."

Bloomberg'e göre 70 yaşındaki Yanai'nin serveti 30 milyar dolar.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı
Ukrayna'da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto
Husilerden tehditler peş peşe geliyor: Sizi de vururuz
Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü