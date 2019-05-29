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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
29.05.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Japonya'dan Kuzey Kore'ye ikili zirve teklifi

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Japonya'dan Kuzey Kore'ye ikili zirve teklifi

Tokyo yönetimi, Başbakan Şinzo Abe ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un arasında bir zirve yapılması için teklifi 5-6 Haziran'da Moğolistan'da yapılacak güvenlik konferansında muhataplarına sunacak.

Japonya haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Japon hükmeti, Başbakan Şinzo Abe ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir zirve yapılması teklifini, gelecek hafta Moğolistan'da toplanacak Kuzey Asya Güvenliği İçin Ulan Batur Diyaloğu toplantısında Pyongyang yönetimine sunmayı planlıyor.

Japonya, bu amaçla Dışişleri Bakanlığının Asya ve Okyanusya İlişkileri Bürosundan bir heyeti, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve için Moğolistan'a yollayacak. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığından diplomatların konferansın marjında bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başbakan Şinzo, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideriyle koşulsuz müzakereye açık olduğunu" belirtmişti. Şinzo'nun koşulsuz müzakere sözleri, Japonya'nın Kuzey Kore ile müzakere için 1970'ler ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşların iadesi konusunda güvence verilmesini ön koşul olarak öne süren daha önceki tavrında değişikliğe işaret ettiği yorumlarına neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Şinzo'nun sözlerinin Kuzey Kore politikasında değişiklik anlamına gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, 2002 yılında imzalanan ortak deklarasyonla belirlenen çerçevenin iki ülke ilişkilerine halen temel oluşturduğunu kaydetmişti. Yoşihide, iki ülkenin deklarasyon uyarınca nükleer ve füze denemeleri, kaçırılan vatandaşlar ve ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı bir anlaşma arayışında olma sözünü verdiğini hatırlatmıştı.

KUZEY KORE TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN JAPON VATANDAŞLARI

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve onları casusluk için eğitmeleri amaçlı kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Başbakan Şinzo, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetimi ile kaçırılan Japon vatandaşları ve diğer ikili sorunlara çözüm bulunması konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

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