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    Japonya’daki dehşette Türk soyadı

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 01:42 | Son Güncelleme:

    Japonya’nın Osaka şehrinde polisin günlerdir kayıp bir kadını arama çalışmaları, dehşet verici bir sonuç ortaya çıkardı.

    Polis, Osaka’nın Shimamoto bölgesindeki aramalarında, bir çöpçatan uygulamasında tanıştığı kişiyle buluşmaya gittiği belirlenen, 15 Şubat’tan bu yana kayıp kadının önce kesilmiş kafasını buldu. Ardından da talihsiz kadının vücudunun diğer parçaları ormanlık arazide bir bir toplandı. Korkunç cinayetle ilgili, ABD vatandaşı olduğu açıklanan Yevgeniy Vasilievich Bayraktar adlı şüpheli gözaltına alındı.

    Japonya’daki dehşette Türk soyadı

    Korkunç şekilde öldürülen kadının ise ismi açıklanmadı ancak 27 yaşında olduğu bildirildi. Ailesinin iddiasına göre tutuklanan 26 yaşındaki Bayraktar, Japon bir kadınla evlenmek istiyordu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan adamın, adı açıklanmayan kurban Japon kadının evine elinde büyük poşetlerle girip çıktığı da saptandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , japonya , Osaka
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