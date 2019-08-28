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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriJaponya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye "tahliye" talimatı
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.08.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye "tahliye" talimatı

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Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye "tahliye" talimatı

Japonya'nın güneybatısında etkili şiddetli yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, üç bölgede yaklaşık 847 bin kişi için tahliye talimatı verildi.

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  • Japonyada yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye tahliye talimatı
  • Japonyada yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye tahliye talimatı
  • Japonyada yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye tahliye talimatı
  • Japonyada yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye tahliye talimatı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kyodo ajansının haberine göre polis, Saga bölgesinin Takeo şehrinde, sel sularında sürüklenen aracın içinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Polis, bir kişinin ise Fukuoka bölgesinin Yame şehrindeki sel sularında can verdiğini kaydetti.

Japonya Meteoroloji Ajansının en üst seviyede sel ve toprak kayması uyarısında bulunmasının ardından Fukuoka, Saga ve Nagasaki bölgelerinde yaklaşık 847 bin kişi için tahliye talimatında bulunuldu.

Çok sayıda aracın sular altında kaldığı Saga'da tren istasyonu da selden etkilendi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymalarının yaşandığı ve Ushizu Nehri ile Matsuura Nehri sularının yer yer taştığı Saga'da, Vali Yoshinori Yamaguchi, afet yardımı sağlaması için Öz Savunma Kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu.

Kyushu Demiryolu şirketi, çoğu söz konusu üç bölgede olmak üzere bazı tren seferlerini iptal etti.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberinde, seller dolayısıyla bazı banka ve postanelerin kapandığı belirtilirken, aracı sel suları altında kalmış çukura gömülen bir kişinin bilincinin kapalı, bir kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Habere göre yetkililer, sel ve toprak kayması riskine karşı halkı son derece dikkatli olmaya çağırdı.

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