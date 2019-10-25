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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti

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Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti

Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Sugawara, Tokyo seçim bölgesinde destekçilerine taziye parası, ayrıca pahalı kavunlar ve yengeç gibi hediyeler göndererek ülkedeki seçim yasasını ihlal ettiği yönünde medyada hakkında çıkan haberlerin ardından görevinden ayrıldı.
Sugawara basına verdiği demeçte, hükümetin işleyişini aksatmak istemediği için istifa kararı aldığını belirterek, "Yapılması gereken çok şeyin olduğu bir zamanda görevden ayrıldığım için özür dilerim." dedi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Sugawara'nın istifasını kabul etti ve ticaret bakanlığı koltuğuna Kajiyama Hiroshi'nin geleceğini bildirdi.

Abe, Sugawara'nın atanmasından kendisinin sorumlu olduğunu dile getirerek, halktan özür diledi.

Japon medyasında, Sugawara hakkında, seçim kampanyasıyla ilgili yasaya aykırı olarak Tokyo bölgesindeki seçmenlere ekibi aracılığıyla pahalı kavunlar, yengeç, balık yumurtası gibi hediyeler, bir destekçinin ailesine başsağlığı parası verdiğini ileri sürülen haberler çıkmıştı.
Japonya'nın seçim yasası siyasilerin kendi seçim bölgesindeki seçmenlere bağış yapmalarını yasaklıyor.

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