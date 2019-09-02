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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
02.09.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Japonya'da tartışmalı av başladı

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Japonya'da tartışmalı av başladı

Japonya'nın sahil kasabası Taiji'de her yıl tepkilere neden olan geleneksel yunus avı başladı.

Japon medyasına göre Pazar günü başlayan avın ilk gününde balıkçılar tekneleri boş döndü.

The Dolphin Project adlı çevre örgütüne göre balıkçılar bugün beş Risso yunusu öldürdü ya da yakaladı.

Balıkçılar, teknelerle koya yönlendirdikleri hayvanları sığ sularda bıçakla öldürüyor.

'BIÇAKLA ÖLDÜRÜLEN YUNUSLAR YARIM SAAT CAN ÇEKİŞİYOR'

Hayvan hakları örgütleri yunusların yaklaşık yarım saat can çekiştikten sonra nefessiz kalarak ya da boğularak öldüğünü, bu yöntemin zalimce olduğunu söylüyor.

Avlanan yunuslar etleri için restoranlara satılırken canlı yakalananların yüksek fiyatlarla akvaryum ve su parklarına pazarlandıkları belirtiliyor.

Balıkçılar ise bunun geçim kaynakları olduğunu söylüyor.

Altı ay sürmesi beklenen av sezonunda 1700'den fazla yunusun avlanması planlanıyor.

Onlarca yıldır devam eden yunus avı geleneği 2009'da Oscar ödülü kazanan The Cove adlı belgesele konu olmuştu.

Belgeselin yayımlanmasından sonra Japon hükümetine avı yasaklaması yönündeki baskılar artmıştı.

Geçen yıl Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çıkan Japonya, uluslararası tepkilere rağmen, bu Temmuz'da 33 yıl aradan sonra ilk kez ticari balina avına izin vermişti.

Balıkçılar, Aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak.

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