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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
31.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Japonya’da tarihi Shuri Kalesi kül oldu

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Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.

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  • Japonya’da tarihi Shuri Kalesi kül oldu
  • Japonya’da tarihi Shuri Kalesi kül oldu
  • Japonya’da tarihi Shuri Kalesi kül oldu
  • Japonya’da tarihi Shuri Kalesi kül oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Japonya'nın Okinawa Ada'sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu.

Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40'ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti.

Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı.

Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken, kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEYDİ

Japonya'nın Okinawa Ada'sındaki Naha kentinde bulunan kale, yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı'nın sarayı olarak inşa edildi.

1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Cephesi'nde gerçekleşen savaşta neredeyse tamamen yıkılan kale, 1992'de eski fotoğrafları ve tarihi kayıtlara dayanılarak yeniden inşa edildi.

2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Kale, daha önce Okinawa'da gerçekleştirilen G8 Liderler Zirvesi sırasında, liderler onuruna verilen bir davete de ev sahipliği yapmıştı.

OLİMPİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya’da, Shuri Kalesi'ne büyük zarar veren yangının, olimpiyat meşalesinin taşınacağı rotayı etkileyebileceği öğrenildi.

Olimpiyat meşalesinin Okinawa'daki rotasının, gelecek yıl 2 Mayıs'ta eyaletin başkenti olan Naha'daki Shuri Kalesi Parkı'ndan başlaması planlanıyordu.

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