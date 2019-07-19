Japonya’da katliam
Japonya’nın Kyoto kentinde dün Kyoto Animation isimli anime stüdyosunun kundaklanması sonucu 33 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.
Japon basınına göre şirketin stüdyosuna giren şahıs etrafa benzin dökmeye başladı. Ardından “Geberin” diye bağırarak binayı ateşe verdi. 36 kişi hastanede tedavi altına alınırken, adı açıklanmayan 41 yaşındaki erkek zanlının ise yaralı bir şekilde yakalandığı belirtildi. Şirketin başkanı, saldırı öncesi çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.
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