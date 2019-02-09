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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
09.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Japonya’da kar yağışı hava trafiğini etkiledi, 100 uçuş iptal

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Japonya’da kar yağışı hava trafiğini etkiledi, 100 uçuş iptal

Japonya’nın başkenti Tokyo’da kar yağışı hava trafiğini felç etti. Hava koşulları nedeniyle 100 uçuş iptal edildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde hava trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle, sabah 05.00 itibariyle Tokyo yakınındaki Chiba eyaletinde etkisini artıran kar, bölgede bulunan Narita Havaalanındaki uçuşların aksamasına neden oldu. Narita Havaalanındaki pistlerden biri kar temizleme çalışmaları nedeniyle kısa süre kapalı kalırken, Japan Airlines ve All Nippon Airways şirketlerinin 60 iç ve dış hat uçuşu da dahil olmak üzere, Narita ve Haneda Havaalanlarından gerçekleşecek toplam 100 uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEMEDİ

Perşembe günü itibariyle Tokyo ve çevresi için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarına rağmen, başkent Tokyo'da kar günlük hayatı etkilemedi. Kısa süreli gecikmeler dışında demiryolu ulaşımında aksama yaşanmazken, karayolu trafiği de hava koşullarından etkilenmedi. Ancak, yetkililer buzlanma riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Öte yandan Cuma günü eksi 24.4 derecelik rekor soğukluk değerlerinin görüldüğü Hokkaido'da, kar ve soğuk hava etkisini devam ettiriyor.

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