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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
17.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Japonya’da bir kişi polise bıçakla saldırıp silahını aldı

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Japonya’da bir kişi polise bıçakla saldırıp silahını aldı

Japonya’da bir polis memurunu bıçakla yaralayıp silahını çalan ve kayıplara karışan saldırgan yakalandı.

Japonya’nın Osaka Eyaleti'nde dün bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra silahını çalarak kayıplara karışan saldırgan, bu saban erken saatlerde yakalandı. 33 yaşında olduğu öğrenilen ve cinayete teşebbüs ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, sabah saat 06.30 sularında Mino şehrinde yakalandı.

Polis, dünkü saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınında yaşadığı belirlenen şüphelinin Yujiro Limori olduğunu açıkladı. Şüphelinin çaldığı tabancanın da yakalandığında üzerinde olduğu öğrenildi.

Dün gerçekleşen olayın ardından aranan saldırganı yakalamak için güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından şüphelinin oğlu olabileceğini söyleyen bir kişinin polise ihbarda bulunduğu, böylece saldırganın kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Saldırganın olaydan önce Cuma günü bölgedeki bir otelde konakladığı da öğrenildi.

Dün Japonya'nın Osaka Eyaleti'ndeki Suita şehrinde Suzunosuke Kose (26) adlı polis memurunu bıçakla ağır şekilde yaralayan saldırgan, polisin dolu tabancasını alarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, saldırganın Pazartesi sabahına kadar yakalanmaması halinde bölgedeki okulların önlem olarak tatil edilebileceği açıklanmıştı.

Saldırganın bu ay Osaka'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi için güvenlik zafiyeti oluşturulabileceği endişesi de gündemi meşgul etmişti.

 

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