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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

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Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Katsuyuki Kavai, eşinin parlamentonun üst kanadı Danışmanlar Meclisine seçilmek için yürüttüğü kampanyada seçim kurallarını ihlal ettiğine ilişkin iddialar üzerine istifa etti.

Kavai, istifasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda kanunlara güveni sarsacak bir duruma sebep olduğum için Adalet Bakanı olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Kavai, kendisinin ve eşinin kural ihlaliyle ilgili iddialardan haberi olmadığını savundu.

"Belirlenen günlük ücret limitinden fazla ödeme yaptığı" iddiası

Kavai'nin eşiyle ilgili iddialar, haftalık haber dergisi "Şukan Bunşun" tarafından gündeme getirilmişti.

Dergi, konuyla ilgili haberinde Kavai'nin eşi milletvekili Anri Kavai'nin, Japon parlamentosu Diet'in üst kanadı Danışmanlar Meclisine seçilmek için yürüttüğü kampanya sırasında çalışanlara yasal olarak belirlenen günlük ücret limitinden fazla ödeme yaptığını iddia etmişti.

Haberde, Kavai'nin 13 kadın kampanya görevlisine günlük 15 bin yen (yaklaşık 765 lira) yerine 30 bin yen (yaklaşık 1580 lira) ödediğini, yasal kısıtlamayı aşmak için de ödemelerin kampanya öncesi ve sırasındaki iki ayrı tarihte gösterildiği ileri sürülmüştü.

Dergi, Kavai'nin seçim kampanyası sırasında seçim yardımı olarak patates dağıttığı iddialarına da yer vermişti.

Japonya'da geçen hafta da Ticaret Bakanı İsşu Sugavara, hakkındaki mali usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda ka

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