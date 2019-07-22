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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AFP
22.07.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Japonya’da Abe'nin iktidar koalisyonu kazandı

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Japonya’da Abe'nin iktidar koalisyonu kazandı

Japonya'da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe'nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71'ini alarak kazandı.

İki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da dün gerçekleştirilen Üst Meclis (Senato) seçimlerinin galibi belli oldu. Yarışı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito Partisi'nden oluşan iktidar koalisyonu kazandı. Seçimde oylanan 124 sandalyenin 71'ini kazanan koalisyon bu zaferle, toplam 245 sandalyeli meclisteki üstünlüğünü korumuş oldu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUK ELDE EDİLEMEDİ

Başbakan Abe'nin iktidar koalisyonu seçimin galibi olsa da Abe'nin nihai hedefi olan anayasa değişikliği önerisi için gerekli çoğunluk elde edilemedi. Anayasa değişikliği için ulusal referandum çağrısını başka partilerin desteği olmadan ancak üçte iki çoğunlukla yapabilen iktidar koalisyonu, bunun için gerekli olan 85 sandalyenin gerisinde kaldı.

Japonya’da Abenin iktidar koalisyonu kazandı

SORUMLULUK ÇAĞRISI

Seçimin galibi Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise yaptığı açıklamada, sonucun halkın siyasi istikrarı seçtiğini gösterdiğini ifade etti. "Politikalarımızı istikrarlı bir şekilde uygulamak için yetki aldık" diyen Abe, anayasa değişimi konusunda çoğunluğun sağlanamaması ile ilgili olarak da "Muhalefet partilerinin sorumluluklarını yerine getireceğini ve bu konudaki tartışmalara katılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

DAĞILIM BELLİ OLDU

Adayların 245 üyeli Üst Meclisteki sandalyelerin 124'ü için yarıştığı seçimin ardından, Başbakan Şinzo Abe'nin Liberal Demokrat Partisi ve partneri Komeito toplam 141 sandalyeye sahip olurken, muhalefet kampı ise bağımsız adaylar da dahil olmak üzere 104 sandalye elde etmiş oldu.

Japonya’da Abenin iktidar koalisyonu kazandı

3 SENEDE BİR YARISI SEÇİLİYOR

Başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisine (Alt Meclis) göre daha az yetkiye sahip olan Senato (Üst Meclis) üyelerinin yarısı her üç senede bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor. Japonya'nın en yüksek yasama organı olan Ulusal Meclis'i oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.

SONRAKİ SEÇİM 2022'DE

İki aşamada hayata geçirilecek seçim sistemi reformu nedeniyle dünkü seçimde 245 sandalyenin 124'ü için yarışan adaylar, 2022'de yapılacak bir sonraki seçimlerde ise 248 sandalyenin 124'ü için mücadele edecek. Öte yandan son senato seçimlerinin kesin sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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