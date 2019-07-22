Japonya'da Abe yine kazandı
Japonya’da parlamentonun üst kanadı Senato’nun 245 üyesinden 124’nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu.
Japon devlet televizyonu NHK’nin verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Abe’nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde 124 sandalyeden 64’ünü kazandı. Ancak bu sonuç, iktidar bloğuna Anayasa değişikliği için gerekli üçte ikilik çoğunluğu sağlamadı. 2012’de göreve gelen Abe, 2021’deki genel seçimlerden önce askeri harcamaları sınırlandıran Anayasa hükümlerinde değişiklik yapmak istiyor. Mevcut koalisyon anayasa revizyonu için gereken çoğunluğa ancak dışarıdan bir partinin desteklemesi halinde ulaşabiliyor. İlk sonuçların ardından Abe, “Bu üçte ikilik çoğunlukla ilgili değildi, bu siyasi istikrarla ilgiliydi” dedi. Seçim sürecinde Abe’nin yüzde 8’lik vergi oranını ekim ayında yüzde 10’a çıkarma planı da sıkca tartışılmıştı. “Seçime giderken vergi artışını savunmanın riskli olacağının söylendiğini” ifade eden Abe, “Biz halkın anlayışına sahibiz” diye konuştu.
6 YIL GÖREV YAPIYOR
Ülkede seçime katılım oranı yüzde 16 oldu. Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti 2012’den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminden de galip çıktı. Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisine göre daha güçsüz olan Senatonun üyelerinin bir kısmı her üç senede bir yenileniyor. Japonya parlamentosunu oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.
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