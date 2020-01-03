Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem



Depremin şiddeti; herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir.

Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.

Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan “Şiddet Cetvelleri”ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle “Deprem Şiddet Cetvelleri” depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.

Japonya'da yerel saat ile gece 03.25'te 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssünün Chiba Eyaleti olduğu belirtilen depremin, yerin 30 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Depremin Tochigi ve Chiba eyaletlerinde hissedildiği bildirildi. TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI Başkent Tokyo'da da hafif şiddetle hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığı açıklandı. Depremin, 7 seviyeli ulusal deprem derecelendirme sisteminde 4. risk grubunda yer aldığı da belirtildi.

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