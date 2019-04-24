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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.04.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Japonya zorla kısırlaştırdığı vatandaşlara tazminat ödeyecek

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Japonya zorla kısırlaştırdığı vatandaşlara tazminat ödeyecek

Japon parlamentosu, geçmişte zorla kısırlaştırma politikası uygulanan mağdurların her birine 3,2 milyon yen (168 bin TL) tazminat ödenmesini taahhüt eden yeni yasayı kabul etti.

İktidar ve muhalefet partilerinin birlikte hazırladığı yeni yasa tasarısı, "Diet" olarak adlandırılan Japon parlamentosunda yapılan oylamada kabul edildi.

Yasaya göde mağdurun, yasa çerçevesinde tazminat hakkı kazanması için 5 yıl içinde uzmanlar kurulundan onay alması gerekiyor.

Yasada kurbanlardan özür de dileniyor.

Kimi kesimler ise yasayı sorumlunun kim olduğu noktasında belirsiz bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa turu sırasında yaptığı açıklamada, geçmişteki uygulama dolayısıyla büyük ızdırap çeken kurbanlardan özür dileyerek, kısırlaştırılan kurbanların büyük psikolojik ve fiziksel zarar gördüğünü kabul etti.

Yasanın mağdurlarından yaklaşık 20 kişi hükümete dava açmıştı. Bu davalardan birine ait ilk kararın mayıs ayı sonunda verilmesi bekleniyor.

Japonya'da 1948 yılında uygulamaya konulan soy ıslahı yasası kapsamında çeşitli fiziksel ve zihinsel hastalık ve engelleri bulunan vatandaşlar, "toplumun genetik kalitesini arttırma politikası" kapsamında kısırlaştırılmaya mecbur edilmişti. Uygulama çerçevesinde yaklaşık 25 bin kişinin kısırlaştırıldığı ifade ediliyor.

Ülkede 1960'lı ve 1970'li yıllarda sayıca zirveye çıkan kısırlaştırma operasyonlarının sonuncusu 1993'te yapılmıştı. Yasa, 1996'da yürürlükten kaldırılmıştı.

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