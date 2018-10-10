Japonya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye yönelik baskıya devam kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye yönelik baskıya devam kararı
GeriDünya Japonya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye yönelik baskıya devam kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
10.10.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Japonya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye yönelik baskıya devam kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye yönelik baskıya devam kararı

Japonya ve Avustralya, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması yoluyla Kuzey Kore'ye yönelik baskının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Avustralya'nın Sidney kentinde bir araya gelen Japonya ve Avustralya'nın dışişleri ve savunma bakanları, iki ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından ortak tatbikatların artırılması da dahil olmak üzere, savunma bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin, bu yıl Güney Kore ve ABD ile diplomatik görüşmelere başlamasından duyulan memnuniyeti dile getiren bakanlar, diğer yandan Kuzey Kore'nin bir dizi nükleer ve balistik füze denemesi üzerine, BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında alınan yaptırım kararlarını gevşetmek için "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, her iki ülkenin de Kuzey Kore'ye yönelik "baskıyı sürdürme" konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Payne, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan doğrulanabilir ve geri alınamaz şekilde arındırılması sürecinin tamamlanması için "gerçek bir adımın atılması gerektiğini" söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da "Uluslararası toplumun, kararları yerine getirmede birleşmesi önemli olmaya devam ediyor. Bunu yaparken, boşluklar olmamalı." ifadesine yer verdi.

Bakanlar ayrıca, Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçmak için kullandığı, rafine petrol ürünlerinin ve diğer malların yasa dışı şekilde gemiden gemiye transferi yönteminin engellenmesi için alınan önlemlerin artırılması konusunda fikir birliğine vardı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları içeren karar almıştı.

Kuzey Kore'ye, nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşı ile görüştü

14 gün sürecek! 29 müttefik ve 6 ortak

NATO harekete geçti! 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi...