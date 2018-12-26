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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
26.12.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çıkıyor

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Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çıkıyor

Japonya, hayvan hakları ve çevrecilerin tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık yasağı kaldırıp ticari balina avcılığına Temmuz ayından itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Tokyo, 1986'da balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıkladı. Japonya, 1951 yılından bu yana Komisyon üyesiydi.

Japon yetkililer balina yemenin ülke kültürünün bir parçası olduğunu savunuyor.

'Bilimsel araştırma' gerekçesiyle Japonya'da yıllarca balina avcılığı yapılmıştı. Balinaların etleri de satılıyordu.

Tokyo'nun ticari balina avcılığına getirilen yasağın kaldırılmasına karşı çıkan çevreciler ve hayvan hakları savunucuları bu kararın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.

Yasağın kaldırılması, IWC koruması altındaki minke balinaları gibi çok sayıda farklı balina türünün de serbestçe avlanabileceği anlamına geliyor.

Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ticari balina avcılığının Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacağını söyledi.

Dolayısıyla Japonya, Antarktika sularında ve güney yarımkürede avlanamayacak.

ULUSLARARASI HUKUK UYARISI

Japon hükümetinden yapılan açıklamada IWC'nin 'amaçlarından biri olan sürdürülebilir ticari balina avcılığına yeterli destek vermediği' eleştirisi de yapıldı.

Japonya'da sahil kesiminde yaşayan topluluklar yüzyıllar boyunca balina avcılığı yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ana et kaynağının balina olmasıyla tüketimi de hızla arttı.

Japon Asahi gazetesine göre balina etinin tüketim oranı, Japonya'da satılan tüm etin yalnızca yüzde 0,1.

Japon hükümetinden av yasağının kalkacağı açıklaması gelmeden önce açıklama yapan, Avustralya'daki Uluslararası İnsan Toplumu Başkanı Nicola Beynon, Japonya'nın 'uluslararası hukuk sınırları dışında davrandığını' söyledi.

Greenpeace'in Japonya temsilciliği hükümete kararı yeniden değerlendirmeleri uyarısı yaptı ve Haziran'da G20 zirvesine ev sahipliği yapacak Japonya'nın eleştirilerin hedefinde olabileceğini söyledi.

Japonya, IWC'den ayrılsa da yine de bazı uluslararası yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre ülkeler, uluslararası kuruluşlarla birlikte 'balinaların korunması ve bilimsel faaliyetler kapsamında incelenmesi' konularında işbirliği yapmalı. Metinde hangi uluslararası kuruluş olduğu belirtilmiyor.

 

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