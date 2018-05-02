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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.05.2018 - 07:54, Son Güncelleme:

Japonya kararını verdi! Taşımayacağız

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Japonya kararını verdi! Taşımayacağız

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

Abe, Ortadoğu turu kapmasında geldiği Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede, iki lider Filistin'deki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Başbakan Abe, Japonya'nın Filistin'e yönelik yardımlarına devam edeceğini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

Japonya Başbakanı ayrıca, "Japonya Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak." ifadelerini kullandı.
Filistin lideri Mahmud Abbas da iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekerek, Abe'ye her alanda Filistin'e verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Abbas, görüşmede Filistin tarafının, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören iki devletli çözümden yana olduklarını tekrarladı.

Filistin lideri, söz konusu çözümü esas alan uluslararası meşru kararların uygulanması yönündeki çabalarda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından Abbas, Abe ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.

Şinzo Abe'nin bugün de İsrail'de resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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