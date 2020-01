Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü

Orta Doğu turunun son durağı olan Umman'a gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Umman'ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya geldi. Sultan Kabus bin Said'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Abe, Japonya halkı ve hükümeti adına Umman'a başsağlığı dileklerini iletti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Başbakan Abe, daha sonra ise Umman Sultanı Özel Temsilcisi Esat Bin Tarık Al Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planından bahsettiği kaydedilen Abe'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin konu hakkındaki desteğini aldığını ifade ettiği belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Japonya'nın kararını anlayışla karşılayan Al Said, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere birlikte çalışma konusunda da Abe ile mutabık kaldı.

SON DURAK



Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planı hakkında muhataplarını bilgilendirmek için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ve Umman'ı kapsayan Orta Doğu turuna çıkan Abe, seyahati boyunca ABD-İran gerginliğinin azaltılması için de bölge ülkelerine çağrıda bulunmuştu.