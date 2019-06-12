Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
GeriDünya Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Washington arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi.

Abe, Tahran Mehrabad Havalimanında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.    Başkent Tahrah'daki tarihi Sadabad Sarayında Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Abe Şinzo için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.     

Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahranda

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen ay Tokyo ziyaretinde İran ile ara buluculuk yapabileceğini dile getirdiği Abe Şinzo, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek amacıyla Ruhani'nin ardından yarın ülke lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek.     

Abe'nin İran tarafına ABD'den getirdiği mesajı ileteceği iddia edilirken, Japon yetkililer ziyaretin ara buluculuk amacıyla gerçekleşmediğini ifade ediyor.     

41 YIL SONRA İRAN'I ZİYARET EDEN İLK JAPON BAŞBAKAN

Abe'nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak. Son olarak Japonya'nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978'de İran'ı ziyaret etmişti.      

Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs sonunda Japonya'yı ziyaretinde İran konusunda ara buluculuk yapmayı teklif etmişti. Abe'nin "İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu" ifade eden Trump, "İran'ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz." açıklamasında bulunmuştu.

Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahranda

İran'ın en büyük petrol müşterilerinden Japonya, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın ABD'nin 2 Mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırmasının ardından İran'dan petrol alımını durdurmuştu.     

                

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı
AP'deki liberaller adını değiştirdi
7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı protokolü imzalandı