Japonya balina avına başladı
Japonya’da dün yaklaşık 30 yıllık yasak döneminin ardından ilk kez balina avına çıkıldı.
2018’in sonunda Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çekileceğini resmen açıklayan Japonya, balina avlamaya yalnızca karasularında ve münhasır ekonomik bölgelerde yürüteceğini duyurmuştu. Havyan hakları örgütleri Japonya’nın uzun yıllar sonra karar değiştirmesine büyük tepki gösteriyor. Londra’da balinaların korunması gerektiğini söyleyen eylemciler, tepki olarak Japonya Büyükelçiliği’ne yürüdü. Japon hükümeti yıl sonuna kadar 227 balina avlanmasının planlandığını açıkladı.
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