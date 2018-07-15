Japonların ‘çiğ köfte’ aşkı
TÜRK lezzetlerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Türk Gıda Ürünleri Festivali’ Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirildi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından düzenlenen etkinlikte aralarında çiğ köfte, baklava, kısır, kebap, dönerin de bulunduğu 25 ayrı lezzet tanıtıldı. Sıcak ve nemli havaya rağmen etkinliğe 19 bin Japon katıldı. Standların önünde uzun kuyruklar oluşturan Tokyolular, Türk lezzetlerinin tadına baktı. Japon folklor ekibinin gösterisiyle Japon müzisyenlerin saz ve darbuka dinletisi dikkat çekti.
TEKRARLANACAK
Türkiye Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, düzenlenen etkinlikle Türk mutfağının Japonlara daha iyi tanıtılacağını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye ve Japonya arasında çok sıcak ilişkiler var. Türk yemeklerinin Tokyo’da tanıtılması çok önemli. Türk mutfağı ne kadar çok tanıtılırsa, o kadar çok Türk gıda ürünü satılacaktır. Festival yılda birkaç defa yapılabilir.”
AKİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türk Japon dostluluğunun çok eskilere dayandığını belirterek, şöyle konuştu: “Geçen günlerde Japonya’da yaşanan sel felaketinden dolayı ölen Japon vatandaşlara rahmet diliyorum. 25 ayrı stand 25 ayrı Türk lezzeti bulunuyor. Sadece ürünleri değil Türk kültürünü de Japon halkına göstermek amacıyla çeşitli müzik dinletileri ve folklor oyunu sergiliyoruz. Japonya’nın Türkiye’deki yatırımları günden güne artıyor. Bu, Türk piyasasına güvenin arttığının bir göstergesi. Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi en büyük temennimiz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle