Japonlardan Türkçe şarkılar

Akiko Grabein sesiyle, Shingo Masada ise kanunda usta sanatçıları aratmıyorlar. Her çarşamba akşamı Neukölln'de bulunan Sır Altı adlı mekanda sahne alan ikilinin 'Haydar Haydar' türküsü büyük beğeni topluyor. İkili şubat ve mart ayı içinde farklı mekanlarda da sahneye çıkacak. Genç ve güzel şarkıcı Akiko, Shingo ile birlikte Türkçe şarkılar ve türküler seslendirmelerinin tesadüf sonucu geliştiğini anlattı.

TERCÜMANLIK YAPARKEN TÜRKÇE ŞARKILARLA TANIŞTI

Dört yıldan beri Berlin'de yaşayan ve daha önce Türkiye ve Türkler hakkında hemen hemen hiç bilgisi bulunmadığını anlatan Akiko Grabein “Shingo Berlin'de kanun dersi almak istiyordu. Randevu ayarlamış. Ancak Almanca bilmediği için benden yardım istedi. Ona tercümanlıkta yardım edersem bana kahve ısmarlayacağını söyledi. Beraber gittik. Gittiğimiz yerin Türk Alman Müzik Akademisi olduğunu bilmiyordum. Ona tercümanlık yaparken akademinin kurucusu Adil Arslan benim de şarkı söylediğimi öğrenince 'Neden Türkçe söylemiyorsun? Mutlaka söyle' dedi. Ben de hiç Türkçe ve Türkçe şarkı bilmediğimi ve düşünmediğimi söyledim. Ancak Adil Arslan beni teşvik etti. Hiç Türkçe bilmeden Arslan'ın desteğiyle şarkıları öğrendim. Şimdi Shingo kanun çalıyor ben de söylüyorum. Sanırım dinleyenlerin de hoşuna gidiyor” dedi.

TÜRKİYE'DE KANUN EĞİTİMİ ALMIŞ

Berlin'de tanınan bağlama ustası Adil Arslan'ın yardımıyla Türkçe şarkı ve türkü repertuvarı kısa sürede gelişen Akiko Grabein, Haydar Haydar'ı türküsünü çok sevdiğini söyledi. Türkçe şarkı söylerken zorlanmadığını belirten genç sanatçı “Japon ve Türk dil yapısı birbirine benziyor. Türkçe'deki hece yapısı benim işimi kolaylaştırıyor. Benim için Türkçe seslendirmek İngilizce ve Almanca şarkı söylemekten daha kolay” dedi. Akiko, ülkesinde caz eğitimi aldığını belirterek “Aslında ben caz söylüyorum. Japonya'da caz eğitimi aldım” dedi. Tam bir kanun ustası olan 31 yaşındaki Shingo Masada ise Türkiye'yi yakından tanıyor. Çok az da olsa Türkçe de konuşabiliyor. Altı kez Türkiye'ye giden Shingo Masada “Mısır ve Tunus'ta ilk kez kanun eğitimi aldım. Daha sonra Türkiye'ye de gittim. Orada da bir süre iki farklı ustadan dersler aldım. Kanun çalmak benim için artık bir yaşam biçimi” dedi.