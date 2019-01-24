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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
24.01.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Japon ordusunda kadın oranı yükseltilecek

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Japon ordusunda kadın oranı yükseltilecek

Nüfusu hızla azalan Japonya, ordudaki kadın askerlerin sayısını artırmayı planlıyor. 300 bin kişilik, dünyanın sekizinci büyük ordusunda kadın askerlerin halihazırda yüzde 6.1 olan oranının 2030'a kadar yüzde 9'a çıkarılması hedefleniyor.

Japonya ordusunda 2001'de ilk kez bir kadın subay generalliğe yükselmiş, Ağustos 2018'de de ilk kez bir kadın yüzbaşı bir savaş gemisinin komutanlığına atanmıştı.

CNN'e göre, Japonya'da nüfusun azalması, ordu üzerindeki baskıyı da artırıyor. Ülkenin nüfusunun 2065'te 124 milyondan 88 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

Daha önce orduya 27 yaşından büyük kişilerin katılmasına izin verilmiyordu. Şimdi 18 yaşından büyük, 32 yaşından küçük olanlar askerlik yapabiliyor.

'KADINOMİK' POLİTİKASI

Başbakan Şinzo Abe'nin 2013'te açıkladığı ve kamuoyunda "kadınomik" olarak bilinen programı uyarınca geleneksel olarak ev kadınlığı ve ofis işleri yapan kadınların iş yaşamına katılmalarını özendirici adımlar atıldı.

Bu çerçevede, Japonya Savunma Bakanlığı da orduda kadınların oranını artırmaya yönelik bir dizi girişim başlattı.

Kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik programlara bütçe tahsis edilirken, ordu mensuplarının çocukları için kreşler açıldı.

1954'te kurulan Japon ordusunda kadınlar başlangıçta sadece hemşirelik yapıyordu. Donanma ilk kadın askerleri 1977'de almaya başladı.

1990'ların başlarına kadar, kadınlar muharip görevler dışında birçok farklı birime kabul edilmeye başlandı.

Şimdi kadınlar orduda tehlikeli ve zehirli maddelere maruz kalma riski taşıyan birimler dışında her birimde görev yapabiliyor.

DENİZALTILAR KADINLARA AÇILDI

Hükümet 2018'de denizaltılarda sadece erkeklerin görev yapabilmesine izin veren düzenlemeyi kaldırdı. Ancak kadınlar şimdi sadece kadınlara özel soyunma kabinleri olan denizaltılarda görev yapabiliyor.

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