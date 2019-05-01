Japon imparatoru tahttan çekildi
Japon monarşisi, İmparator Akihito’nun sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekildiğini açıklamasıyla 200 yıl aradan sonra bir ilke şahit oldu. Akihito’nun yerine, oğlu Veliaht Prens Naruhito bugün yapılacak törenle tahta çıkacak.
JAPONYA’da İmparator Akihito, 30 yıllık iktidarının ardından dün tahtı bıraktığını resmen ilan etti. 85 yaşındaki Akihito, tahttaki son gününde İmparatorluk Sarayı’nda düzenlenen devlet töreninde yaptığı konuşmada tahtı bıraktığını açıkladı. İmparator için düzenlenen törene aralarında Başbakan Şinzo Abe, parlamento başkanları, yüksek mahkeme yargıçları ve kraliyet ailesi mensuplarının bulunduğu 300 davetli katıldı. Akihito’nun yerine, 59 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito bugün yapılacak törenle tahta çıkacak. Prens Naruhito, Japon monarşisinin 126’ncı imparatoru olarak kayıtlara geçecek.
Tahttaki son gününün sabahında geleneksel kıyafetleriyle saray yerleşkesinde Kaşikodokoro Tapınağı’nı ziyaret eden İmparator Akihito, burada yapılan dini törende, kraliyet ailesinin atası olduğuna inanılan, Şinto inancındaki güneş tanrıçası Amaterasu’ya tahttan ayrılacağını bildiren bir ifadeyi yüksek sesle okudu.
‘ŞANSLI BİRİYİM’
Konuşmasında 30 yıllık iktidarı süresince kendisini destekleyen Japon halkına teşekkür eden İmparator Akihito, “İmparator olarak görevimi halka derin bir saygı ve güven duygusuyla yürüttüm ve bunun için kendimi şanslı addediyorum” dedi. Akihito, 2016’da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı.
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