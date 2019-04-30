Japon İmparatoru Akihito'nun tahtı bırakma törenleri başladı
Japonya'da İmparator Akihito'nun tahtı bırakması kapsamında törenler, saray yerleşkesinde Kaşikodokoro Tapınağı ziyaretiyle başladı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre İmparator Akihito, tahttaki son gününün sabahında geleneksel kıyafetleriyle Kaşikodokoro Tapınağı'nı ziyaret etti.
İmparator, burada yapılan dini törende, kraliyet ailesinin atası olduğuna inanılan, Şinto inancındaki güneş tanrıçası Amaterasu'ya tahttan ayrılacağını bildiren bir ifadeyi yüksek sesle okudu.
Saray yerleşkesindeki diğer tapınak ve sunakları da ziyaret eden Akihito'ya törenler sırasında kraliyet ailesi mensupları eşlik etti.
85 yaşındaki İmparator Akihito, öğleden sonra İmparatorluk Sarayı'ndaki törende yapacağı konuşmayla halka veda edecek.
Tahta, yarından itibaren Akihito'nun büyük oğlu 59 yaşındaki Veliah Prens Naruhito çıkacak.
Prens Naruhito, yarın sabah saatlerinde yapılacak törende, imparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralacak.
Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıkmıştı. Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei Devri" adı verilmişti.
Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Japon tarihinde ilk kez görülen bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkarmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle