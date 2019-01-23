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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Japon Başbakanı ada pazarlığı için Moskova’da

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Japon Başbakanı ada pazarlığı için Moskova’da

Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün masaya oturarak “ada karşılığında barış” müzakerelerini başlattı.

Sovyetler, II. Dünya Savaşı sonrasında Uzakdoğu’da dört adayı ilhak etmişti. Dört adadan oluşan Kuril Takımadaları Japonya’ya iade edilmediği için Sovyetler Birliği ile Japonya arasında 1956 yılında hazırlanan barış anlaşması bir türlü hayata geçirilememişti. Şu anki pazarlıkta Rusya’nın tutumu şu: “Japonya önce Sovyet Rusya ile 1956 yılında hazırlanan barış anlaşmasını imzalasın. Ardından biz ayrı bir görüşme sürecinde Kuril Takımadaları’ndan Şikotan ile Habomali’yi Japonya’ya verelim. Büyük adalar Kunaşir ve İturup ise pazarlığın dışında kalmalı.” Japonya, Rusya’nın iki ada önerisine nispeten olumlu yaklaşıyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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