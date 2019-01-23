Japon Başbakanı ada pazarlığı için Moskova’da
Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün masaya oturarak “ada karşılığında barış” müzakerelerini başlattı.
Sovyetler, II. Dünya Savaşı sonrasında Uzakdoğu’da dört adayı ilhak etmişti. Dört adadan oluşan Kuril Takımadaları Japonya’ya iade edilmediği için Sovyetler Birliği ile Japonya arasında 1956 yılında hazırlanan barış anlaşması bir türlü hayata geçirilememişti. Şu anki pazarlıkta Rusya’nın tutumu şu: “Japonya önce Sovyet Rusya ile 1956 yılında hazırlanan barış anlaşmasını imzalasın. Ardından biz ayrı bir görüşme sürecinde Kuril Takımadaları’ndan Şikotan ile Habomali’yi Japonya’ya verelim. Büyük adalar Kunaşir ve İturup ise pazarlığın dışında kalmalı.” Japonya, Rusya’nın iki ada önerisine nispeten olumlu yaklaşıyor.
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