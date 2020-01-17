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Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Japon askerleri yangın söndürme çalışmaları için Avustralya'da

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Japon askerleri yangın söndürme çalışmaları için Avustralya'da

Japonya, Avustralya hükümetinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına katılacak 70 Öz Savunma Kuvvetleri personelini Avustralya'ya gönderdi.

Japonya, 70 Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelini yangınlarla mücadele etmek için Avustralya'ya gönderdi. Avustralya hükümetinin talebi üzerine gönderilen acil yardım ekibi, Sidney yakınlarındaki hava üssüne ulaştı. Yangınların devam ettiği bölgelere iki C-130 tipi nakliye uçağıyla destek sağlayacak ekip, itfaiye ve lojistik malzemelerin taşınmasına yardım edecek.

Yağmur yağsa da yetersiz

Dün yağan yağmur, Avustralya'nın Güneydoğu bölgesine nefes aldırsa da, yangınların büyük bölümü hala kontrol altına alınabilmiş değil. 85 farklı yangının hala devam ettiği ülkede şimdiye kadar 28 kişinin hayatına mal olan yangınlar, 10 milyon hektardan fazla araziyi de küle çevirdi.

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