James Jeffrey: Türkiye ile çalışıyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJames Jeffrey: Türkiye ile çalışıyoruz
GeriDünya James Jeffrey: Türkiye ile çalışıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
25.03.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

James Jeffrey: Türkiye ile çalışıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
James Jeffrey: Türkiye ile çalışıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye'de güvenli bölge üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, ülkesinin Suriye'deki hedefinin DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilmesi olduğunu belirterek, "Bugün buna çok yakınız ancak halen DEAŞ hücrelerinin olduğunu ve DEAŞ'ın bazı insanların akıllarında varlığını sürdürdüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinerek, "Oldukça sınırlı sayıda kuvvetimiz şu aşamada netleştirilmemiş bir süre boyunca temizlik operasyonları ve DEAŞ'a karşı istikrar operasyonlarını devam ettirmek üzere (Suriye'de) kuzeydoğuda ve El Tanif'te kalacaklar." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Jeffrey, "Silahlı güçlerin çekilmesi başladı. Kuvvet sayısı orada kalacak nihai sayıya doğru iniyor." ifadesini kullandı.

YPG'NİN OLMADIĞI GÜVENLİ BÖLGE

ABD'nin bölgedeki ortakları ile çalışmaya devam edeceğini dile getiren Jeffrey, Türkiye sınırında kurulacak güvenli bölgeye ilişkin detayları da açıkladı.
Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK ile olan bağları konusunda oldukça huzursuz, bunu anlıyoruz ancak aynı zamanda aralarında Kürtlerin de bulunduğu SDG ortaklarımıza kötü muamele edilmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılansın istiyoruz."

Koalisyon ortaklarından, Suriye'de DEAŞ ile mücadeleye verdikleri desteği devam ettirmelerini istediklerini ve oldukça iyi yanıtlar aldıklarını anlatan Jeffrey, ülkede kalacak koalisyon kuvvetlerine ilişkin de şunları dile getirdi:

"Biz barış gücü veya buna benzer bir şey için bir koalisyon aramıyoruz. Koalisyon personelinden bizim Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarımıza verdikleri katkıyı devam ettirmelerini ve artırmalarını istiyoruz ve oldukça iyi karşılıklar da aldık ancak ilk misyon DEAŞ ile mücadele, DEAŞ'ın yenilmesidir. Herhangi bir güvenli bölgede faaliyet göstermek değildir."

DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin nerede olduğuna ilişkin soru üzerine Jeffrey, terör örgütü elebaşının nerede olduğunu henüz bilmediklerini ve Bağdadi'nin öldürülmesinin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Komşu felaketi yaşıyor! Ölü ve yaralılar var

BM'den Gazze-İsrail gerginliğini azaltma girişimi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması

Başbakan May'den Brexit anlaşmasına karşılık istifa teklifi