James Jeffrey bugün Ankara’da
AMERİKAN Wall Street Journal gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti eşiğinde bugün ve yarın önemli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin, iki ülke ilişkilerini düzeltme misyonunu yüklendiğini yazdı.
Gazete, ABD’nin bir yandan da terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile bağlarını toparlamaya çalıştığını öne sürdü.
SENATÖRLERDEN MEKTUP
Öte yandan ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den beş senatör, önceki gün, Washington yönetimine Türkiye’nin ABD ile Suriye’nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarını araştırma ve bu iddiaların teyit edilmesi halinde Ankara’ya yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.
PETROL GELİRİ SDG’YE
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise, dün, Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarından ABD’nin pay almayacağını açıkladı. Hoffman, “Bu gelir ABD’ye değil, SDG’ye gidecek” diye konuştu. Suriye’den büyük ölçüde asker çeken ABD, buna karşın petrol bölgelerine ek sevkıyatlar yapmıştı.
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