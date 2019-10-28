James Bond son filminde evleniyor
Tüm zamanların en çok izlenen serilerinden James Bond’un son filmi ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ta (No Time To Die), başrolleri paylaşan Fransız aktrist Léa Seydoux ve ABD’li oyuncu Daniel Craig’in evleneceği belirtildi.
İngiliz The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, Seydoux’un canlandırdığı Madeleine Swann karakterinin kendi soyadını kullanmaya devam edeceği detayını paylaştı. Ölmek İçin Zaman Yok’un Türkiye’deki gösterim tarihi 20 Nisan 2020 olarak açıklandı.
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