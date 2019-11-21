Jakaranda çiçek açtı
AVUSTRALYA’nın Sydney kentindeki park ve sokaklarda mor renkli çiçekleri ve yaydığı hoş kokusuyla dikkati çeken jakaranda ağaçları kenti ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.
Ekim ve kasım aylarında açtığı mor çiçekleriyle Avustralya genelindeki birçok kenti süsleyen ağaçlar, özellikle Sydney’in Kirribilli semtinde ziyaretçi akınına uğrayan McDougall Sokağı’na ayrı bir güzellik katıyor. 7-15 metre uzayabilen ağaçlar, Güney Amerika ülkelerinden başta Paraguay olmak üzere Bolivya ve Arjantin gibi ülkelerde de konuşulan Guarani dilinde “güzel kokulu” anlamına geliyor.
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