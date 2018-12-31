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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
31.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Jackie Chan'in seks sahnesi sebebiyle işinden oldu

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Jackie Chan'in seks sahnesi sebebiyle işinden oldu

İran Devlet Televizyonu IRIB'in bir bölge müdürü, bir Jackie Chan filmindeki seks sahnesi yanlışlıkla gösterilince işten atıldı.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde bulunan Kiş Adası'ndaki izleyiciler, dovüş sanatları uzmanı, ünlü oyuncu Jackie Chan'i bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girerken gösteren sahne, IRIB'in yerel kanalında yayınlanınca şoke oldular.

İran'da normalde kadın ve erkeklerin el sıkışması bile televizyonda gösterilmiyor.

Bir izleyicinin televizyonda yayınlanan seks sahnesini internette paylaşmasının ardından, yetkililerden hemen tepki geldi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'na göre "Kiş İRİB'in gösterdiği Jackie Chan'in filmindeki ahlaksız sahnelerin klipleri sosyal medyada görülüyor." denildi.

Haberde ayrıca, "Bu sahneler IRIB'in prensiplerine tamamen aykırı ve IRIB'in Kiş'teki bazı çalışanlarının işten kovulmasına neden oldu. Kovulanlara IRIB'ın Kiş'teki Genel Müdürü de dahil." ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Sosyal medyada ise bazı İranlı kullanıcılar karara sert tepki gösterdi ve geçen hafta Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrencinin öldüğü trafik kazası nedeniyle hiç kimsenin kovulmadığına dikkat çekildi.

Bir Twitter kullanıcısı "Otobüsler devriliyor, uçaklar düşüyor, gemiler batıyor, kimse kovulmuyor...Jackie Chan'ın birkaç saniyelik sevişme sahnesi IRIB'de gösterilince o bölümdeki herkes işten kovuluyor." dedi.

IRIB Televizyonu'nun sabah programı sunucusu Reza Raşidpur da, IRIB Chan'in filmde hayat kadını rolünü oynayan aktörle evli olduğunu söyleyen bir altyazı koymuş olsaydı, tüm bu tartışmanın yaşanmayabileceğini söyleyerek şaka yaptı.

Raşidpur geçen hafta IRIB'ın ekranda el ele tutuşan bir çiftin evli olduğunu söyleyen bir altyazı koymasına atıfta bulundu.

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