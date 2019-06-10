İzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı
GeriDünya İzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
10.06.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

İzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın A Milli Futbol Takımı'na havalimanından hızlı geçiş hakkı tanınması için geç başvuru yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat
pasaport kontrolünde bekletilmesi ve milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı aranmasıyla ortaya çıkan skandal üzerine İzlanda Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından güvenli olarak tanınmış (One Stop Security) veya Schengen bölgesindeki bir havalimanından gelmediği için standart uygulamalar gereği güvenlik kontrolünden geçirildiği ve uçağın inişi ile pasaport kontrolü arasında 1 saat 21 dakika geçtiği iddia edildi.

İzlanda Dışişleri ayrıca, hızlı geçiş talebinin takımın Keflavik'e varışından yalnızca saatler önce gönderildiği için işleme konulamadığını öne sürdü.

İzlanda makamlarının iddiasıyla ilgili AA’ya bilgi veren Türk diplomatik kaynakları ise açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye’nin kafilenin havalimanında bekletilmeden hızlı geçiş hakkı verilmesi için ilk talebi diplomatik yollarla 16 Mayıs'ta yaptığını, hızlı geçişe ilişkin yazışmanın 6 Haziran'da yinelenerek İzlanda makamlarının dikkatine bir kez daha sunulduğuna dikkati çekti.

MİLLİ TAKIMA SAYGISIZLIK

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milli takımın İzlanda’da maruz kaldığı muamelenin hem insani hem de diplomatik teamüller açısında kabul edilemez olduğunu ve gereğinin yapılacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı da Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya diplomatik nota vermişti. Notada, futbolcuların uzun süre pasaport kuyruğunda bekletilmesi, bavullarının detaylı şekilde aranması ve havalimanındaki bazı kişilerin futbolculara uygunsuz tavırlar göstermesi kınanmıştı.

A Milli Takımımıza İzlanda'da büyük saygısızlık!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki
İzlanda'nın o yalanı ortaya çıktı
Alabama'da 13 yaşından küçük çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım
"Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok"