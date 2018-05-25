İzlanda’da Ramazan: 22 saat oruç tutuyorlar
Ramazan ayında dünya üzerinde oruç ibadetinin en uzun sürdüğü ülke olan İzlanda'da yaklaşık 1000 kadar Müslüman yaşıyor.
Ramazanda iftar vaktine göre Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.
Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturuyor. Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlıyor.
Örneğin Norveç (Alesund) 22.34'te Göroland'da (Nuuk) 22.41'de İzlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar ediyor, birkaç saat sonra ise yeni günün orucu başlıyor. Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'ın ilk günü Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açıldı.
İZLANDA'DA ORUÇ
Ramazan ayında dünya üzerinde oruç ibadetinin en uzun sürdüğü ülke olan İzlanda'da yaklaşık 1000 kadar Müslüman yaşıyor. BBC, ülkenin başkenti Reykjavik'te yaşayan Müslümanlar ile bir araya geldi ve 22 saat süren orucu buradaki cemaatlerle konuştu.
Başkentteki bir başka cemaat ise oruç süresini 18 saate indirmiş durumda. Bu cemaatin imamı, Kuran-ı Kerim'deki oruç ibadeti ile ilgili ayetlerde, Allah'ın kulları için "kolaylık" dilediği görüşünü savunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle