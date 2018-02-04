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    İzinciler Edirne’yi teğet geçemeyecek

    AA
    04.02.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının anavatana giriş yaptıkları Edirne’yi çevre yolu üzerinden geçip gitmemeleri için çalışma yapılacak.

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    • İzinciler Edirne’yi teğet geçemeyecek
    • İzinciler Edirne’yi teğet geçemeyecek
    • İzinciler Edirne’yi teğet geçemeyecek
    • İzinciler Edirne’yi teğet geçemeyecek

    HER yıl haziran ayı ortasından itibaren yüz binlerce Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşı, Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule sınır kapılarını kullanarak Türkiye’ye gidiyor.

    Memleketlerine bir an önce ulaşmak isteyenlerin büyük çoğunluğu Edirne kent merkezine sapmadan çevre yolundan İstanbul’a geçiyor.
    Yurt dışından gelen vatandaşların, tarihi mirasıyla açık hava müzesini andıran Edirne’de konaklayıp, kentin kültürel zenginliklerini görmeleri ve yolculuklarına daha dinlenmiş şekilde çıkmaları için çalışma yürütülecek.

    VALİLİK ÇALIŞMA YAPIYOR
    Edirne Valisi Günay Özdemir, sınır kapılarından yılda 3 milyonun üzerinde kişinin yurda geldiğini söyledi. Vatandaşların büyük bölümünün Edirne’ye uğramadan memleketlerine gittiğinin bilindiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:
    “Gurbetçilerimizin büyük bir bölümü buraya uğramadan geçiyor. Bu konuda da biz yeni çalışmalarla onları nasıl çekebiliriz, nasıl onlara bazı hazırlatmalar yapabiliriz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü o konu turizm komisyonlarında da dile getirilmişti. Onlarla ilgili de yaza kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız.”

    Etiketler: avrupadan haberler , Edirne , tava ciğeri , Avrupalı Türkler , gurbetçi , Gezi , ziyaret
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