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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
31.03.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

İyice sınırı aştılar! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık ama şimdi de...

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
İyice sınırı aştılar! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık ama şimdi de...

TÜRKİYE’de telefonla aradıkları kişilerden, polis ya da asker olduklarını söyleyip ‘FETÖ, PKK ya da devlet meselesi’ diyerek para isteyen dolandırıcılar, KKTC’de de uzandı. İstanbul’dan KKTC’deki bir kuyumcuyu arayan bir dolandırıcı, “Ben KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay”, diyerek para transferi istedi. Kuyumcu, tesadüfen Özersay’a ulaşınca, dolandırıcılık ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC halkını tele-dolandırıcılar konusunda uyararak, sosyal medya hesabından bugün yaşanan olayı şöyle anlattı:

ÖZERSAY HALKI UYARDI

“Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak, ‘Merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlık’ tan nakit olarak alın" diyor.

Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş, konuyu polise aktarıp şikâyetçi olacak. Süreç başladı. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye itibar etmeyiniz.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.03.2018)-2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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