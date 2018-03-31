İyice sınırı aştılar! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık ama şimdi de...
TÜRKİYE’de telefonla aradıkları kişilerden, polis ya da asker olduklarını söyleyip ‘FETÖ, PKK ya da devlet meselesi’ diyerek para isteyen dolandırıcılar, KKTC’de de uzandı. İstanbul’dan KKTC’deki bir kuyumcuyu arayan bir dolandırıcı, “Ben KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay”, diyerek para transferi istedi. Kuyumcu, tesadüfen Özersay’a ulaşınca, dolandırıcılık ortaya çıktı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC halkını tele-dolandırıcılar konusunda uyararak, sosyal medya hesabından bugün yaşanan olayı şöyle anlattı:
ÖZERSAY HALKI UYARDI
“Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak, ‘Merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlık’ tan nakit olarak alın" diyor.
Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş, konuyu polise aktarıp şikâyetçi olacak. Süreç başladı. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye itibar etmeyiniz.”
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