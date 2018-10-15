‘İyi anlaşıyoruz ama ayrılabilir’
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in görevden ayrılmayı düşünüyor olabileceğini söyledi.
Amerikan CBS kanalında yayınlanan 60 Dakika programında konuşan Trump, “Eğer doğrusunu bilmek isterseniz, bence o bir bakıma Demokrat. Ama General Mattis iyi bir adam. Çok iyi anlaşıyoruz (ancak) ayrılabilir” ifadelerini kullandı. New York Times (NYT) gazetesinin eylül ayında yayımladığı haberde, Trump’ın Mattis’i görevden almak istediği ve Mattis’in ‘gizli bir Demokrat’ olduğunu düşündüğü ifade edilmişti. NYT, Trump’ın savunma bakanlığı için Kongre’ye Mattis’i aday gösterirken kullandığı ‘Mad Dog’ (Çılgın Köpek) ifadesi yerine, Mattis için ‘Ilımlı Köpek’ (Moderate Dog) ifadesini kullanmaya başladığını öne sürmüştü. Trump ve Mattis, zaman zaman özellikle Suriye ve Kuzey Kore politikaları konusunda ihtilafa düşüyordu. Mattis’in Trump’ın ABD ordusunu siyasi amaçlar için kullanılabileceği tezine oldukça karşı olduğu ifade ediliyor. ABD basını, eylülde Trump’ın aklında savunma bakanlığı için emekli general Jack Keane olduğunu yazmıştı. 75 yaşındaki Keane, Suriye’deki ABD mevcudiyetinin daha da genişlemesine yönelik görüşleriyle biliniyor.
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