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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
13.01.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Ivanka Trump da Dünya Bankası başkan adayları arasında

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Ivanka Trump da Dünya Bankası başkan adayları arasında

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in görevinden 1 Şubat'ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley’in adı da geçiyor.

Görev süresinin dolmasına 3,5 yıl kalan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Kim'in yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley’in adı geçiyor.

2. Dünya Savaşı’nda harap olan ülkelerin yeniden inşası için borç vermek üzere 1944’de kurulan ve adı daha önce Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olan Dünya Bankası’nın 180 ülke ile işbirliği bulunuyor. Dünya Bankası başkanı olarak seçilecek kişilerde ispat edilmiş liderlik sicil kaydı, uluslararası sevideki büyük kuruluşları yönetme tecrübesi, kamu sektörüne aşinalık, Dünya Bankası Grubu’nun kalkınma misyonunu net bir vizyonla ifade edebilme, çok taraflı işbirliğine yatkın ve görev sorumluluklarının yerine getirilmesinde etkili ve diplomatik iletişim becerileri, tarafsızlık nitelikleri aranıyor.

Dünya Bankası’nın 2030 yılına kadarki hedefi ise dünya nüfusunun yüzde 3'üne denk gelen günlük 2 doların altında gelirle yaşayan insanların hayat şartlarını yükseltmek. Dünya Bankası'nın verilerine göre aşırı fakirlik oranı 2013 yılında dünya nüfusunun yüzde 11‘ini oluşturan 800 milyon iken, 2015 yılında bu rakam 736 milyonla yüzde 10’a geriledi.

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