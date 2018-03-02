İtalya'nın kaderi 81'lik Berlusconi'nin elinde

İTALYAN seçim sistemi koalisyonları öne çıkaran bir yapıya sahip. Bir hükümetin kurulabilmesi için yüzde 40-45 aralığında oy gerekiyor. Tek bir partinin bu oy oranına ulaşması mevcut koşullarda mümkün görünmüyor. Son anketler popülist çizgisiyle güç kazanan 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) oy oranının yüzde 28 düzeyinde olduğunu gösteriyor. Ancak bu oranın tek başına iktidar için yeterli olmaması gözlerin Berlusconi’nin sağ kanatta oluşturduğu ittifaka çevrilmesine neden oluyor.

MANTIK EVLİLİĞİ

Hakkında yolsuzluk suçlamasıyla alınan karar nedeniyle kamu görevi üstlenmesi 2019’a kadar yasak olan 81 yaşındaki Berlsuconi’nin partisi Forza Italia (Haydi İtalya, FI) ile aşırı sağcı Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) ve milliyetçi İtalya’nın Kardeşleri seçim ittifakına gitti. Bu ittifak hükümet kurmaya en yakın blok olarak görülüyor. Oy oranı toplamda yüzde 38’i bulan bu bloğun kuracağı olası koalisyon ise aşk değil mantık evliliği olacak.

BAŞBAKAN ADAYI BRÜKSEL’DEN

Sağ kanat, seçimlerde en fazla oyu kim alırsa müstakbel başbakanın o partiden olması konusunda anlaştı. Bu durumda da başbakanlık koltuğuna FI adayının oturması en büyük olasılık.

Berlusconi, partisinin kurucu isimlerinden, şu anki Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’yi başbakan adayı olarak açıkladı. Başından bu yana ‘Berlusconi’nin adamı’ olarak bilinen Tajani, “İtalya’ya hizmet etmeye hazırım” diyerek teklifi kabul etti. Tajani, aşırı sağın yer aldığı bir ittifakta AB’ye ‘ılımlı bir sağ kanat’ imajı verilmesi açısından önemli görülüyor.

Sağ ittifakta en fazla oyu Lig’in alması durumunda ise lideri Matteo Salvini koltuğu kapacak ancak bu ismin başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için Berlusconi’nin sözünde durması gerekiyor.

‘İYİ’ SENARYO

İtalya’da koalisyon olasılıkları için Sergio Leone’nin 1966 yapımı ünlü filmi, ‘İyi, Kötü, Çirkin’ benzetmesi yapılıyor. Senaryonun ‘iyi’ kanadı olarak ise Avrupa yanlısı sağ ve solu bir araya getiren büyük koalisyon görülüyor. Avrupa yanlısı ve merkez soldaki, Matteo Renzi liderliğindeki, Demokratik Parti (PD) ile Berlusconi arasındaki olası bir koalisyon Brüksel’in de tercihi. Şu ana kadar Berlusconi ve Renzi bu opsiyona oldukça soğuk yaklaştıklarını gizlemediler. Bununla birlikte iki partinin tabanı ve AP’deki parlamenterleri ortak hareket konusunda diğer oluşumlarla ortaklığa oranla daha uyumlu. Yeterli oy oranını tutturması garanti olmayan olası bir büyük koalisyonun oluşumunda da Renzi’den çok Berlusconi’nin tavrı belirleyici olacak.

AŞIRILAR BİRLEŞİR Mİ?

Kâğıt üstünde olasılıklar arasında yer alsa da pratikte pek mümkün olmayan bir başka koalisyon opsiyonu da Lig ile M5S’in bir araya gelmesi. Bu koalisyonun önündeki en büyük engel ise oy oranı. Bunun yanı sıra iki parti içinde de bu tür bir oluşuma muhalefet edeceklerin sayısı da oldukça yüksek.

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