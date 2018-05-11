İtalya'nın başbakanı 'bağımsız' bir isim olabilir
İtalya'nın yeni başbakanının 5-Yıldız Hareketi ya da Kuzey Birliği üyesi olmayan bağımsız bir isim olabileceği ve her şey yolunda giderse bir hafta sonra yeni hükümetin yemin ederek göreve başlayabileceği bildiriliyor.
Önde gelen bir 5-Yıldız üyesi ve hareketin lideri Luigi Di Maio'ya yakın bir siyasetçi olan Vincenzo Spadafora, Corriere della Sera gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Varsayımlardan biri, yüksek profilli ve İtalyan vatandaşları ile İtalya'nın uluslararası ortaklarının güven duyduğu üçüncü bir kişinin seçilmesi" dedi.
Kurulu düzene ve politikalara karşı çıkan 5-Yıldız hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Ligi, dokuz haftadır devam eden siyasi kilitlenmeyi sona erdirmek için bir hükümet kurma yolunda "önemli adımlar" attı.
Ancak 5-Yıldız lideri Di Maio ve Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini'den hangisinin başbakan olacağı konusunda anlaşmazlık devam ediyor.
Yeni hükümetin kurulmasında son sözü söyleyecek olan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, iki partiye önerileri hakkında kendisine bilgi vermeleri için Pazar gününe kadar süre tanıdı.
Spadafora, "Her şey yolunda giderse, yeni hükümet önümüzdeki hafta içinde yemin edecek" dedi.
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