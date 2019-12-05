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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Ingimage
05.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

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İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna hükmetti.

Mahkeme bu kararı, Bari kentinde 55 yaşındaki bir adamın açtığı davada aldı. İtalyan basınındaki haberlere göre davacı, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ancak eski sevgilisi bu talebi kabul etmedi. İsmi gizli tutulan adam, eski sevgilisine resmi olarak ihtarda da bulundu, ancak yine sonuç alamayınca mahkemeye başvurmaya karar verdi.

Bari Mahkemesi, davacının talebini haklı buldu. Mahkeme, davacının söz konusu fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasına daha önce onay vermiş olsa dahi, sonradan bu rızayı geri çekebileceğine hükmetti.

Geçen ay açıklanan karara göre davalı, Facebook'ta 36 ayrı albümde yayımladığı binden fazla fotoğrafı silmeye mahkum edildi. Mahkeme, hem davacının hem de davacının çocuklarının görüldüğü tüm fotoğrafların silinmesi gerektiğine karar verdi.

Davalı kadın mahkeme masraflarının yanı sıra, mahkeme emrini yerine getirmediği her gün için 2 euro sembolik para cezası da ödeyecek.

Mahkemenin kararı, kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının rızaya tabi olması gerektiği ilkesine dayanıyor. Söz konusu davada sanığın, eski sevgilisinin açık şekilde rızası olmadığını bildirmesine rağmen fotoğraflarını silmeyerek "kişisel görüntü istismarı" işlediğine hükmedildi.

İtalyan basını bu kararın tüm sosyal medya kullanıcıları için önem teşkil ettiğini vurguladı. Bu gibi kararların, yalnızca biten bir romantik ilişki sonrası değil, arkadaşlar ve aile üyeleri arasındaki benzer anlaşmazlıklar için de alınabileceğine dikkat çekildi.

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