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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İtalyan şirket Yavuz’un karşısına çıkmayacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
İtalyan şirket Yavuz’un karşısına çıkmayacak

Yavuz sondaj gemisinin kazı yaptığı, bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan parseli Kıbrıs Rum yönetiminden kiralayan İtalyan enerji şirketi ENI geri adım attı ve “Karşımızda savaş gemisi varsa, Kıbrıs açıklarında sondaj yapmayız” açıklaması yaptı.

Roma’da katıldığı bir etkinlikte konuşan ENI CEO’su Claudio Descalzi, “Enerji anlaşmazlığında bir taraf savaş gemileriyle geliyorsa, gidip kuyu kazıp sondaj yapamayız. Kuyular için savaş çıkarma niyetimiz yok” dedi.

İtalyan şirketin geri adım atmasının “olumlu bir gelişme” olduğunu söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, “Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş sonuç alınmasına yardımcı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

BM: MASAYA OTURUN

Bu arada BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Rumların başvurusu üzerine KKTC’nin sivil yerleşime açmayı planladığı ve 1974’ten beri kapalı olan Maraş kentinde 1984 ve 1992 yıllarında alınmış Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmamasını istedi. Söz konusu kararlar, Maraş’ın 74 dönemindeki sakinleri dışında başkalarının yerleşimine açılmamasını öngörüyor. Konsey, Türk ve Rumlara, masaya oturmaları çağrısı yaptı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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