İtalyan meclisinden skandal karar... Ankara’dan çok sert tepki

İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi.

Mecliste yapılan oturumda söz alan hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden milletvekili Enrico Carelli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın." dedi. Carelli, Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında stratejik bir rol oynadığının altını çizdi.

PROF. DR. FAHRETTİN ALTUN: DÜŞMANCA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: YOK HÜKMÜNDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanımasını isteyen kararının "yok hükmünde" olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İBRAHİM KALIN: YENİ HUSUMET TOHUMLARI EKEN KARAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır." ifadesini kullandı.Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosuna bir önerge sunulmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İÇ SİYASİ ÇIKAR HESAPLARI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:"Şaşırtıcı ve üzücü olan, anılan meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen Ermeni iddialarının sürekli olarak ya seçimler öncesinde ya da Türkiye karşıtlığı bağlamında gündeme getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır."

Bu kararın, Türkiye ile tarihi bağları ve çok yoğun ticari iş birliği bulunan stratejik ortak İtalya ile ilişkilere çeşitli yansımaları olacağına vurgu yapılan açıklamada, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur." vurgusu yapıldı.

ABD’DEN 2 SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARAR TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, 1915 olaylarının sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edildi.

Meclisin, ABD hükümetini sözde soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni soykırımına ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz tarafından aynı konuda bir karar tasarısı da Senatoya sunuldu.

Senatoya sunulan karar tasarısı ile Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarının metninin birebir aynı olması dikkati çekti.

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.