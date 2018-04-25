İtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı
GeriDünya İtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

İtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı

İtalya'nın Toskana bölgesindeki Ortaçağ kentlerinden Pistoia'da, şehir merkezinin yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle yeni kebapçı ve seks shop gibi işletmelerin açılması yasaklandı.

Pistoia belediye meclisinin aldığı karara göre bundan böyle tarihi kent merkezindeki işletmeler sıkı kurallara tabi tutulacak. Kebap ve fast-food büfeleri, internet kafeler, para transferi ve bahis merkezleri, gece kulüpleri kent merkezinde bundan böyle ruhsat alamayacak. Yemek satışı yapan dükkanlara da, yiyeceklerin hazırlandığı bölüm ile sokak arasında en az 2 metre mesafe bulunması şartı getirilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre kent merkezindeki mağazaların neon ışıklı tabelalar ve Latin alfabesi dışında yazılar kullanması da yasaklanacak. Ancak "turistlerle iletişim" amaçlı olarak farklı dillerde tercümelere izin verilecek.

 BELEDİYE BAŞKANI: TURİSTLER TİPİK BİNALARIMIZI GÖRMEYE GELİYOR

Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, "tarihi kent merkezinin kendisine özel yapısı ve İtalyan geleneklerini korumak" adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Belediye Başkanı seçilen Tomasi, "Yabancı mağazaları istemiyoruz, mini-marketleri istemiyoruz, 24 saat açık otomatları, seks shop'ları, 200 kişiden fazla kapasitesi olan mekanları istemiyoruz" dedi. Tomasi, kararın gerekçesini de "Turistler Pistoia'ya kebap yemeye, para transferi görmeye, 24 saat açık bir otomattan içecek almaya gelmiyor. Bizim tipik mekanlarımız onların ilgisini çekiyor, tarihi binalarımızın mimarisinin iyi korunduğunu görmek istiyorlar" diye açıkladı.

Belediye Başkanı, kısıtlamaların geriye dönük olarak uygulanmayacağını yalnızca yeni açılacak işletmeleri kapsayacağını da belirtti.

İtalya'da daha önce de Venedik, Verona ve Floransa gibi kentlerde kebap ve fast-food türü yiyecek satan işletmelere benzer kısıtlamalar getirilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

İtalyan kentinde kebapçı ve seks shop yasağı

Açık artırmaya çıkmadan rekor kırdı!

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?