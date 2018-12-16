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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
16.12.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

İtalya'da yanardağ alarmı

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İtalya'da yanardağ alarmı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında yer alan Campi Flegrei Yanardağı'nın faaliyete geçtiğine dair bazı tespitlerde bulunuldu.

İtalya'nın Napoli kenti civarında yer alan Campi Flegrei Yanardağı'nda 1538 yılından bu yana ilk kez yoğun faaliyet gözlemlendi.

University College London'da görev yapan Dr. Christopher Kilburn, geniş çaplı bir patlama sonucu oluşan Campi Flegrei Yanardağı'nda en büyük patlamanın 15 bin 500 yıl önce meydana geldiğini ve o tarihten bu yana zaman zaman faaliyet gözlemlendiğini belirtti.

Kilburn, son 60 yılda yanardağ çevresinde 4 metrelik yükselme oluştuğunu, 2 metrelik yükselmenin son iki yılda gerçekleştiğini ve yükselmenin, yanardağın bir gün mutlaka patlayacağının sinyali olduğunu söyledi.

Yanardağ çevresinde son iki yılda tespit edilen sıra dışı hareketliliğin tahmin edilebilir yakın gelecekte patlama yaşanacağı olarak yorumlanıyor.

Kilburn, yanardağ çevresinde yaşayan kişiler kapsayacak acil durum planının oluşturulması için İtalya hükümetine çağrıda bulundu.

Campi Flegrei Yanardağı'nda 15 bin ve 39 bin yıl önce iki büyük patlamanın yaşandığı tahmin ediliyor. En son 1538 yılında patlayan yanardağın çevresinde günümüzde bir milyon kişi yaşıyor.

Campi Flegrei Yanardağı'nın patlaması durumunda Türkiye'yi de kapsayacak geniş bir bölgede hava trafiğinin olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

 

 

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