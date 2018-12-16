İtalya'da yanardağ alarmı
İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında yer alan Campi Flegrei Yanardağı'nın faaliyete geçtiğine dair bazı tespitlerde bulunuldu.
İtalya'nın Napoli kenti civarında yer alan Campi Flegrei Yanardağı'nda 1538 yılından bu yana ilk kez yoğun faaliyet gözlemlendi.
University College London'da görev yapan Dr. Christopher Kilburn, geniş çaplı bir patlama sonucu oluşan Campi Flegrei Yanardağı'nda en büyük patlamanın 15 bin 500 yıl önce meydana geldiğini ve o tarihten bu yana zaman zaman faaliyet gözlemlendiğini belirtti.
Kilburn, son 60 yılda yanardağ çevresinde 4 metrelik yükselme oluştuğunu, 2 metrelik yükselmenin son iki yılda gerçekleştiğini ve yükselmenin, yanardağın bir gün mutlaka patlayacağının sinyali olduğunu söyledi.
Yanardağ çevresinde son iki yılda tespit edilen sıra dışı hareketliliğin tahmin edilebilir yakın gelecekte patlama yaşanacağı olarak yorumlanıyor.
Kilburn, yanardağ çevresinde yaşayan kişiler kapsayacak acil durum planının oluşturulması için İtalya hükümetine çağrıda bulundu.
Campi Flegrei Yanardağı'nda 15 bin ve 39 bin yıl önce iki büyük patlamanın yaşandığı tahmin ediliyor. En son 1538 yılında patlayan yanardağın çevresinde günümüzde bir milyon kişi yaşıyor.
Campi Flegrei Yanardağı'nın patlaması durumunda Türkiye'yi de kapsayacak geniş bir bölgede hava trafiğinin olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.
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