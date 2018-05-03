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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleriİtalya'da 'sol' da koalisyon kuramadı... Erken seçim kapıda
GeriDünya İtalya'da 'sol' da koalisyon kuramadı... Erken seçim kapıda
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Dünya
AA
03.05.2018 - 23:24, Son Güncelleme:

İtalya'da 'sol' da koalisyon kuramadı... Erken seçim kapıda

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İtalya'da 'sol' da koalisyon kuramadı... Erken seçim kapıda

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın hükümet kurmaya yetecek çoğunluğa erişemediği seçimin ardından başlayan siyasi istikrarsızlık devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin büyük ortağı ve seçimlerden üçüncü sırada çıkan Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, yönetim kurulu toplantısında, parti yönetimine "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini" açıkladı. PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu da söyleyen Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 Mayıs Pazartesi günü hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği ve hem siyasi taraflarla hem de Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla aynı gün görüşeceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Cumhurbaşkanı Mattarella, nisan ayının ilk iki haftası hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için meclisteki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.

Mattarella, nisan ayının üçüncü haftası Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi merkez sağ ile 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için görevlendirmişti ancak Casellati temaslarından bir sonuç alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, geçen hafta da sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi ile mevcut hükümetin büyük ortağı merkez sol görüşlü Demokrat Parti arasında hükümet kurma ihtimali olup olmadığını belirlemesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu görevlendirmişti. Fico, Mattarella'ya temasları sonucunda taraflar arasında diyaloğun başladığını ve kesin sonucun PD yönetim kurulu toplantısının ardından belli olacağını bildirmişti.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.
Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.

M5S, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" açıklamıştı.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını bildirmişti. Ancak daha sonra PD'nin 5 Yıldız Hareketi'yle hükümetin kurulması için diyaloğa başlaması parti içerisinde tartışmalara neden olmuştu.

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