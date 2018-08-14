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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA-Hürriyet
14.08.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

İtalya'da facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

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İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. Korkunç olayda 1'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Faciaya şiddetli yağmur ve fırtına ile köprüye düşen yıldırımın neden olduğu belirtiliyor.

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İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü şiddetli fırtına sırasında çöktü. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

İtalyan La Repubblica gazetesi, bazı evlerin de köprünün enkazı altında kaldığını bildirdi. Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu belirtti. İtfaiye yetkilileri AP'ye yaptığı açıklamada köprünün yıkılmasının ardından gaz hatları ilgili endişeli olduklarını söyledi. 

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

'KORKUNÇ BİR TRAJEDİ'

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını büyük bir endişeyle takip ediyorum. Genoa, korkunç bir trajedi yaşadı gibi görünüyor" dedi. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 200 itfaiyecinin olaya müdahale ettiğini söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Salvini, "Olayı dakika dakika takip ediyoruz" diye konuştu.

1962'DE YAPILDI

İtalyan mimar Ricardo Morandi'nin ismini taşiyan köpdü Polcevera Viyadükü olarak da biliniyor. Köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. 1100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu belirtiliyor.

İtalyada facia Onlarca kişi hayatını kaybetti

 

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