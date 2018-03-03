Ä°talyaâ€™da Berlusconi yine sahnede

Son veriler koalisyona iÅŸaret ediyor.Â Ä°talyaâ€™da olasÄ± bir koalisyonun rengi ne olursa olsun eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi (81), yeni dÃ¶nemde kilit role sahip olacak. Ä°talyaâ€™da hÃ¼kÃ¼met kurulabilmesi iÃ§in yÃ¼zde 40-45 aralÄ±ÄŸÄ±nda oy gerekiyor. Son anketler popÃ¼list Ã§izgisiyle gÃ¼Ã§ kazanan 5 YÄ±ldÄ±z Hareketiâ€™nin (M5S) oy oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28 dÃ¼zeyinde olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu oranÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar iÃ§in yeterli olmamasÄ± gÃ¶zlerin Berlusconiâ€™nin saÄŸda oluÅŸturduÄŸu ittifaka Ã§evrilmesine neden oluyor.

BAÅžBAKAN ADAYI BRÃœKSELâ€™DEN

HakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamasÄ± nedeniyle kamu gÃ¶revi Ã¼stlenmesi 2019â€™a kadar yasak olan Berlusconiâ€™nin partisi Forza Italia (Haydi Ä°talya, FI) ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig ve milliyetÃ§i Ä°talyaâ€™nÄ±n KardeÅŸleri seÃ§im ittifakÄ±na gitti. Ä°ttifakÄ±n oyu yÃ¼zde 38â€™i buluyor. Berlusconi, partisinin kurucu isimlerinden, ÅŸu anki Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajaniâ€™yi baÅŸbakan adayÄ± olarak aÃ§Ä±kladÄ±.