İtalya’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba imha çalışmaları nedeniyle kent nüfusunun yüzde 60’ı, yani en az 54 bin kişi tahliye edildi.

Concluse a Brindisi le operazioni di disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale. Oltre 50.000 le persone che è stato necessario allontanare dalla zona rossa, la più grande evacuazione in tempo di pace. L'ordigno verrà fatto brillare domani pic.twitter.com/kU0Y9HDsK5 — Tg3 (@Tg3web) December 15, 2019

Yetkililer, 1941 yılında İngiltere tarafından şehre atıldığı düşünülen 1 metre uzunluğundaki bombanın 40 kilogram dinamit içerdiğini belirtti.

Kentteki havaalanı, tren istasyonu ve iki hastane tahliye edildi.



İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, geçen ay bir sinema salonundaki tadilat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuştu.